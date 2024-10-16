Опалювальний сезон у Києві: з теплом уже 234 соціальні об'єкти, житлові будинки почнуть підключати при похолоданні
Київ • УНН
У Києві підключили до опалення 234 будівлі соціальної сфери, включаючи школи, дитсадки та лікарні. Житлові будинки підключать, коли середньодобова температура опуститься до +8°C протягом трьох діб.
У Києві підключили до опалення 234 будівлі соціальної сфери, включаючи школи, дитсадки та лікарні. Житлові будинки підключать, коли середньодобова температура опуститься до +8°C протягом трьох діб, повідомив у середу мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"У Києві до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери. Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель а також закладів соціально-побутового напрямку", - написав Кличко.
Мер Києва зауважив, що "житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання".
Нагадаємо
Із понеділка, 14 жовтня, Київ вирішив розпочати опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.