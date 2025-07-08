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Отмена рейсов грозит испортить отпуска из-за забастовок в курортных городах Италии

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Массовые забастовки в аэропортах Италии 10 июля, включая пилотов easyJet и обработчиков багажа, могут нарушить планы туристов. Некоторые рейсы защищены, но другие могут быть отменены, что приведет к задержкам и длинным очередям.

Отмена рейсов грозит испортить отпуска из-за забастовок в курортных городах Италии

Планы поездок туристов, летящих в Италию и из нее, могут быть нарушены из-за массовых забастовок в аэропортах, которые должны состояться в четверг, 10 июля, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Пилоты и бортпроводники easyJet, базирующиеся в Италии, должны бастовать 24 часа 10 июля. Лоукостер имеет базы в аэропорту Милан Мальпенса, Неапольском международном аэропорту и международном аэропорту имени Марко Поло в Венеции, а также летает во многие другие итальянские пункты назначения, включая Палермо, Рим и Пизу.

Обработчики багажа в нескольких крупных итальянских аэропортах, включая Милан Линате, Милан Мальпенса и в Венеции, также должны бастовать в тот же день.

Сотрудники аэропортов Кальяри-Эльмас на Сардинии и Неаполь-Каподикино также собираются принять участие в протестах 10 июля.

Забастовки могут привести к задержкам рейсов для пассажиров, летящих в Италию и из нее. Согласно итальянскому законодательству, некоторые рейсы защищены от забастовок, но другие могут быть отменены.

Рейсы, отправляющиеся с 6 до 9 утра или с 6 до 9 вечера, считаются защищенными законом.

Пассажиры могут столкнуться с длительным ожиданием багажа в ключевых аэропортах или длинными очередями на регистрации.

Забастовка также может вызвать побочные эффекты и задержки для пассажиров, путешествующих 11 июля.

В Палермо путешественники столкнутся с еще одним днем хаоса, поскольку сотрудники аэропорта сицилийской столицы планируют забастовку в пятницу, 11 июля.

24-часовая забастовка в Палермо может привести к задержкам и отмене рейсов для пассажиров, посещающих самое популярное место отдыха.

Пострадавшие пассажиры могут иметь право на компенсацию, но авиакомпании не обязаны ее предоставлять, если забастовки вышли из-под контроля.

Путешественники могут узнать более подробную информацию, связавшись со своей авиакомпанией или страховщиком.

Туристам рекомендуется проверять данные своего рейса для получения последней информации о запланированных днях забастовки.

Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов на фоне забастовки французских авиадиспетчеров03.07.25, 17:55 • 1604 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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