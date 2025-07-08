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Скасування рейсів загрожує зіпсувати відпустки через страйки у курортних містах Італії

Київ • УНН

 • 221 перегляди

Масові страйки в аеропортах Італії 10 липня, включаючи пілотів easyJet та обробників багажу, можуть порушити плани туристів. Деякі рейси захищені, але інші можуть бути скасовані, спричинивши затримки та довгі черги.

Скасування рейсів загрожує зіпсувати відпустки через страйки у курортних містах Італії

Плани поїздок туристів, які летять до Італії та з неї, можуть бути порушені через масові страйки в аеропортах, які мають відбутися у четвер, 10 липня, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Пілоти та бортпровідники easyJet, що базуються в Італії, мають страйкувати 24 години 10 липня. Лоукостер має бази в аеропорту Мілан Мальпенса, Неапольському міжнародному аеропорту та міжнародному аеропорту імені Марко Поло у Венеції, а також літає до багатьох інших італійських пунктів призначення, включаючи Палермо, Рим та Пізу.

Обробники багажу в кількох великих італійських аеропортах, включаючи Мілан Лінате, Мілан Мальпенса та у Венеції, також мають страйкувати того ж дня.

Співробітники аеропортів Кальярі-Ельмас на Сардинії та Неаполь-Каподікіно також збираються взяти участь у протестах 10 липня.

Страйки можуть призвести до затримок рейсів для пасажирів, які летять до Італії та з неї. Згідно з італійським законодавством, деякі рейси захищені від страйків, але інші можуть бути скасовані.

Рейси, що відправляються з 6 до 9 ранку або з 6 до 9 вечора, вважаються захищеними законом.

Пасажири можуть зіткнутися з тривалим очікуванням багажу в ключових аеропортах або довгими чергами на реєстрації.

Страйк також може спричинити побічні ефекти та затримки для пасажирів, які подорожують 11 липня. 

У Палермо мандрівники зіткнуться із ще одним днем ​​хаосу, оскільки співробітники аеропорту сицилійської столиці планують страйк у п'ятницю, 11 липня.

24-годинний страйк у Палермо може призвести до затримок та скасування рейсів для пасажирів, які відвідують найпопулярніше місце відпочинку.

Постраждалі пасажири можуть мати право на компенсацію, але авіакомпанії не зобов'язані її надавати, якщо страйки вийшли з-під контролю.

Мандрівники можуть дізнатися докладнішу інформацію, зв'язавшись зі своєю авіакомпанією або страховиком.

Туристам рекомендується перевіряти дані свого рейсу для отримання останньої інформації про заплановані дні страйку.

Тисячі пасажирів постраждали через скасування авіарейсів на тлі страйку французьких авіадиспетчерів03.07.25, 17:55 • 1605 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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