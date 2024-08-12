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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 08:22  •  20091 просмотра

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Энергосистема Украины стабильна, отключений не планируется. На территории ЗАЭС произошел пожар, но радиационный фон в норме. 495 населенных пунктов остаются без света из-за боевых действий.

Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Вчера вечером на территории оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения, превышений контрольных уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Энергетики продолжают удерживать ситуацию в энергосистеме стабильной", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинская энергосистема, как указано, принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

При этом всех украинцев призвали рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы. 

Обесточивания

Черниговская область: в результате вражеского обстрела обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 260 абонентов в 4 населенных пунктах.

Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также объекты ВИЭ. Питание восстановлено.

Из-за непогоды на утро обесточены 13 населенных пунктов в Киевской области. 

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 8 224 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 495 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Запорожская область: около 20:00 на территории оккупированной Запорожской атомной станции возник пожар на объекте технического водоснабжения. Вследствие этого возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования. На утро пожар локализован. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано", - сообщили в Минэнерго. 

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
chernigovЧернигов
zaporozheЗапорожье
kievКиев
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