Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Вчера вечером на территории оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты устроили пожар на объекте технического водоснабжения, превышений контрольных уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Энергетики продолжают удерживать ситуацию в энергосистеме стабильной", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинская энергосистема, как указано, принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

При этом всех украинцев призвали рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы.

Обесточивания



Черниговская область: в результате вражеского обстрела обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 260 абонентов в 4 населенных пунктах.

Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также объекты ВИЭ. Питание восстановлено.

Из-за непогоды на утро обесточены 13 населенных пунктов в Киевской области.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 8 224 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 495 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Запорожская область: около 20:00 на территории оккупированной Запорожской атомной станции возник пожар на объекте технического водоснабжения. Вследствие этого возможны повреждения градирни и другого технологического оборудования. На утро пожар локализован. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано", - сообщили в Минэнерго.

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.