Отключение света в Донецкой и Днепропетровской областях отменено

В Донецкой и Днепропетровской областях отключения света отменены, сообщили в ДТЭК, предоставляющей услуги в регионах, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях.

"Сейчас отключение света отменено", - отметили в компании.

Напомним

29 марта в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за нехватки генерирующих мощностей, вызванный массированной атакой россии на украинские электростанции ночью. Также ограничения есть в Харьковской области.