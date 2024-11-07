От 5° мороза до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность без осадков, с температурой от -1 до +14 градусов. На западе возможен туман, в Карпатах ночью до -7 градусов.
В Украине сегодня ожидается сухая погода, с температурой от -5 до +14 градусов, на западе возможен туман, в Карпатах ночью до -7 градусов, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, 7 ноября переменная облачность. Без осадков.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге страны до 14°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
Прогноз погоды на 7 ноября по Киевской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.