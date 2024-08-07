Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Администрация США усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также дополнительной авиации. Об этом заявил во вторник по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции, передает УНН.

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"Для сохранения присутствия нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке я приказал кораблю "Авраам Линкольн" заменить корабль "Теодор Рузвельт" позже в этом месяце. Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет. на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке в целях обороны, - сказал Остин.

"Мы скорректировали расстановку наших сил, чтобы повысить их безопасность, укрепить <...> поддержку обороны Израиля, а также сохранить готовность к реагированию на различные непредвиденные ситуации", - отметил он.

Говоря об ударе по авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют войска международной коалиции, при котором были ранены несколько американских военнослужащих, шеф Пентагона заверил, что США "не подвергаются атакам на своих военных в регионе".

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