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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 22:30  •  587 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. Дополнительные корабли и авиация будут направлены в регион для укрепления оборонного потенциала и поддержки Израиля.

Администрация США усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также дополнительной авиации. Об этом заявил во вторник по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции, передает УНН.

Детали

"Для сохранения присутствия нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке я приказал кораблю "Авраам Линкольн" заменить корабль "Теодор Рузвельт" позже в этом месяце. Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет. на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке в целях обороны, - сказал Остин.

"Мы скорректировали расстановку наших сил, чтобы повысить их безопасность, укрепить <...> поддержку обороны Израиля, а также сохранить готовность к реагированию на различные непредвиденные ситуации", - отметил он.

Говоря об ударе по авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют войска международной коалиции, при котором были ранены несколько американских военнослужащих, шеф Пентагона заверил, что США "не подвергаются атакам на своих военных в регионе".

Міжнародні резерви впали ще на 1,8% на тлі продажу валюти, але після гранту США перевищили 40 млрд дол. - НБУ6 августа 2024, 11:25 • 17073 просмотра

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