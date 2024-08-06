Международные резервы упали еще на 1,8% на фоне продажи валюты, но после гранта США превысили 40 млрд долл. - НБУ

Международные резервы Украины уменьшились на начало августа на 1,8% - до 37,2 млрд долл., однако уже потом благодаря гранту США превысили 40 млрд долл. Об этом сообщили во вторник в НБУ, объяснив падение в июле продажей валюты "для покрытия структурного дефицита" на рынке и сглаживания колебаний курса, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 августа 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 231,9 млн долл. США. В июле они снизились на 1,8%", - говорится в сообщении.

Как указали в регуляторе, "такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте".

Эти операции, как отмечается, были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Национальный банк, как сообщается, продал на валютном рынке 3 306,8 млн долл. и выкупил в резервы 1,8 млн долл. "Итак, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 3 305,0 млн долл.", - указали в НБУ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185,0 млн долл. В то же время, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 482,7 млн долл.

"Стоит отметить, что в начале августа Украина получила грант от Соединенных Штатов Америки в размере 3,9 млрд долларов США, благодаря чему сейчас международные резервы превысили 40 млрд долл.", - отметили при этом в НБУ.

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