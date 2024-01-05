Дело "Киевгумы": суд избрал меру пресечения основателю компании, торговавшей с рф

Одного из основателей компании "Киевгума", который поставлял продукцию предприятия для нужд военных рф, взяли под стражу без права внесения залога. О решении суда стало известно корреспондентам УНН из собственных источников в СБУ.

Как стало известно УНН речь об основателе компании "Киевгума" Антоне Кравце.

Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума": содержание под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога. - сообщили в СБУ.

Детали

Накануне Служба безопасности объявила о разоблачении компании "Киевгума" на поставке товаров в РФ.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Следствием также установлено, что оккупанты направляли медсредства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях нашего государства.

В СБУ также отметили, что в ходе последних обысков они нашли новые официальные документы и переписку, подтверждающие сотрудничество предприятия с врагом.

Продукцию украинской компании по изготовлению резины и пластмассы возили российским оккупантам прямо на передовую - источники

Напомним

Одно из предприятий Киевской области, а именно "Киевгума" осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в РФ. Сообщалось, что в организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.

Доказательную базу сотрудничества с военными из рф собрали и обнародовали следователи СБУ.