Продукцію української компанії з виготовлення гуми та пластмаси возили російським окупантам прямо на передову - джерела

З’явились нові деталі по справі компанії "Київгума", що виготовляє вироби у тому числі для військового спорядження, керівництво якої викрили в постачанні товарів до рф. Джерела УНН поділилися окремими доказами по цій справі.

Так, попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на росію вже після початку Великої війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в рф, і слова вдячності від самих окупантів. Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда - заявили джерела УНН.

Хоча в компанії і заявлять, що поставляли товари тактичної медицини виключно в Естонію, насправді прибалтійська фірма була лише прокладкою, вказує джерело. Наприклад, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкується із представником російської ООО "МКТ". Так само вона пише й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця. Суд сьогодні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, повідомило джерело.

Окремим свідченням по цій справі є навіть пости у "вконтакте", де окупанти радіють, що їм на передову привозили джгути українського виробництва – на фото чітко видно коробки "Київгуми" та дату виготовлення".

Наші джерела в правоохоронних органах заявляють, що "будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсту" за невідомо що та спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою".

Нагадаємо

Одне із підприємств на Київщині здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до рф. В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження.