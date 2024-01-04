Постачали в рф засоби тактичної медицини: СБУ запідозрила в оборудці власника компанії, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси

Одне із підприємств на Київщині здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до рф. В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження, передає УНН із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до рф декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.

При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в росію, додали в СБУ.

"На території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній рф, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України. Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки, додали в СБУ.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.