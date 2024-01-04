Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы

Одно из предприятий Киевской области осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в рф. В организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения, передает УНН со ссылкой на СБУ.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в рф несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, нелегальный маршрут пролегал через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС.

При этом на самом деле, после получения продукции, иностранная структура отправляла изделия в россию, добавили в СБУ.

"На территории страны-агрессора тактические медсредства попадали в подсанкционные компании рф, специализирующиеся на поставке амуниции для российских войск. В дальнейшем продукция поступала в индивидуальные аптечки рашистов, которые воюют против Сил обороны Украины. Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах нашего государства", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался "раскруткой" собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия, обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки, добавили в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.