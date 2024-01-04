Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы
Владельца украинской компании подозревают в контрабанде медицинских товаров в россию для использования в военных целях.
Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы
Telegram-каналы оккупированного Крыма сообщают об атаке дронов, взрывы слышали в Евпатории и Новофедоровке.
Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.
Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях
"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.
В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.
"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций
Оформлено 41 тысячу таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System).
Рыбак пережил 24 часа в океане, после падения за борт своей лодки
Новозеландский рыбак Уилл Франсен продержался почти сутки в океане, после падения за борт своей лодки. Он был спасен благодаря отраженному сигналу часов и внимательным рыбакам, которые проплывали вблизи острова Майор, Новая Зеландия.
"Киевстар" опроверг информацию о многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов
Киевстар отрицает обвинения в длительном доступе хакеров к данным пользователей, заявляя, что расследование кибератаки 12 декабря продолжается и утечки данных не обнаружено.
Минкульт зарегистрировал 31 претендента на членство в Наблюдательном совете Украинского культурного фонда
Министерство культуры Украины зарегистрировало 31 кандидата от учреждений культуры и общественных объединений для участия в выборах Наблюдательного совета. Голосование начнется 5 января.