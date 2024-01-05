Продукцию украинской компании по изготовлению резины и пластмассы возили российским оккупантам прямо на передовую - источники
Киев • УНН
"Киевгуму" обвиняют в поставках товаров военного назначения российским войскам; генерального директора компании задерживают на фоне доказательств прямой переписки и постов с благодарностями от российских оккупантов.
Появились новые детали по делу компании "Киевгума", производящей изделия в том числе для военного снаряжения, руководство которой подозревают в поставках товаров в рф. Источники УНН поделились отдельными доказательствами по этому делу.
Так, несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании, есть достаточно подтверждений работы на россию уже после начала Великой войны. Это и инвойсы, и переписка непосредственно с клиентами в рф, и слова благодарности от самих оккупантов. Много интересной информации нашли и в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда
Хотя в компании и заявят, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле прибалтийская фирма была лишь прокладкой, указывает источник. Например, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общается с представителем российской ООО "МКТ". Так же она пишет и эстонским менеджерам - мол, товар пойдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву. Все письма - с копией на основателя украинской компании Антона Кравца. Суд сегодня избрал ему меру пресечения - содержание под стражей, сообщил источник.
Отдельным свидетельством по этому делу есть даже посты в "вконтакте", где оккупанты радуются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства - на фото четко видно коробки "Киевгумы" и дату изготовления".
Наши источники в правоохранительных органах заявляют, что "любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "мести" за неизвестно что и попытку "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами. Доказательная база по данному делу является исчерпывающей и существенной".
Напомним
Одно из предприятий в Киевской области осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в рф. В организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.
Продукцию украинской компании по изготовлению резины и пластмассы возили российским оккупантам прямо на передовую - источники
"Киевгуму" обвиняют в поставках товаров военного назначения российским войскам; генерального директора компании задерживают на фоне доказательств прямой переписки и постов с благодарностями от российских оккупантов.
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