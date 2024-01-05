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Справа "Київгуми": суд обрав запобіжний захід засновнику компанії, що торгувала з рф

Справа "Київгуми": суд обрав запобіжний захід засновнику компанії, що торгувала з рф

Київ • УНН

 • 34513 перегляди

Засновника "Київгуми" Антона Кравця заарештували на 60 діб без права внесення застави за постачання товарів військового призначення до Росії.

Одного із засновників компанії "Київгума", який поставляв продукцію підприємства для потреб військових рф, взяли під варту без права внесення застави. Про рішення суду стало відомо кореспондентам УНН із власних джерел в СБУ.

Як стало відомо УНН мова про засновника компанії "Київгума" Антона Кравця.

Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума": тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави.

– повідомили в СБУ.

Деталі

Напередодні Служба безпеки оголосила про викриття компанії "Київгума" на постачанні товарів до рф.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія переправила до рф партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Слідством також встановлено, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

В СБУ також відзначили, що в ході останніх обшуків вони знайшли нові офіційні документи та листування, що підтверджують співпрацю підприємства із ворогом.

Продукцію української компанії з виготовлення гуми та пластмаси возили російським окупантам прямо на передову - джерела 05.01.24, 17:03 • 26427 переглядiв

Нагадаємо

Одне із підприємств на Київщині, а саме "Київгума" здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до рф. Повідомлялось, що в організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження. 

Доказову базу співпраці з військовими з рф зібрали та оприлюднили слідчі СБУ.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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