Оскорбления диктатора: трое мужчин задержаны в оккупированном Крыму за прослушивание украинских песен

За прослушивание композиций группы «Океан Эльзы», которые якобы оскорбляют президента РФ, в Сакском районе оккупированного Крыма задержаны трое мужчин.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В оккупированном Крыму задержали мужчин, которые слушали украинские песни. В селе Поповка Сакского района оккупированного Крыма, как пишут российские СМИ, трое мужчин в частной гостинице якобы «нарушали общественный порядок прослушиванием громкой музыки... слушали песни украинских радикалов».

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Во время задержания указанные лица проявили неповиновение сотрудникам полиции. Указанные лица нарушали общественный порядок, громко слушали украинские песни, среди которых были и такие, которые оскорбляют президента России - говорится в сообщении тг-канала пророссийского блогера Александра Талипова.

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В россии и на оккупированных ею территориях силовики преследуют проукраински настроенных жителей; публикуют персональные данные крымчан, которые поддерживают Украину. В результате подобных жалоб крымчан задерживают и привлекают к административной и уголовной ответственности за «дискредитацию» армии рф, напоминает Telegram-канал Крым.Реалии.

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