Оскорбления диктатора: трое мужчин задержаны в оккупированном Крыму за прослушивание украинских песен
Киев • УНН
В оккупированном Крыму задержали трех мужчин за прослушивание песен «Океана Эльзы». Их обвинили в нарушении общественного порядка и оскорблении президента РФ из-за громкой украинской музыки.
За прослушивание композиций группы «Океан Эльзы», которые якобы оскорбляют президента РФ, в Сакском районе оккупированного Крыма задержаны трое мужчин.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В оккупированном Крыму задержали мужчин, которые слушали украинские песни. В селе Поповка Сакского района оккупированного Крыма, как пишут российские СМИ, трое мужчин в частной гостинице якобы «нарушали общественный порядок прослушиванием громкой музыки... слушали песни украинских радикалов».
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