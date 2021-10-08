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Орган ООН по правам человека назначил следователя по делам Афганистана

Киев  •  УНН

 • 19111 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Совет ООН по правам человека согласился назначить специального докладчика по Афганистану для расследования предполагаемых нарушений, совершенных талибами и другими сторонами конфликта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно резолюции ЕС, специальный докладчик должен начать свою работу в марте и получит поддержку экспертов ООН по правововому анализу, криминалистике и прав женщин.

Верховный комиссар ООН Мишель Башелет уже имеет мандат от Совета контролировать ситуацию в Афганистане до марта, что следует из резолюции, принятой Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества (ОИК) в августе.

Посол Пакистана Халил ур Рахман Хашми заявил, что его страна не может поддержать создание специально докладчика “без необходимости дублирования”.

Цитата

“Независимый международный следователь механизм, который имеет полномочия документировать и собирать доказательства для будущих судебных преследований, имеет решающее значение для обеспечения справедливости, правды и возмещения за преступления, предусмотренные международным правом, и нарушения прав человека”, — говорится в резолюции.

Напомним

За несколько недель правления в Афганистане талибы свели на нет успехи, достигнутые в стране в сфере соблюдения прав человека за 20 лет.

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