Орган ООН з прав людини призначив слідчого у справах Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Рада ООН з прав людини погодилася призначити спеціального доповідача з питань Афганістану для розслідування передбачуваних порушень, скоєних талібами та іншими сторонами конфлікту, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Згідно з резолюцією ЄС, спеціальний доповідач має розпочати свою роботу в березні та отримає підтримку експертів ООН з правового аналізу, криміналістики та прав жінок.
Верховний комісар ООН Мішель Башелет вже має мандат від Ради контролювати ситуацію в Афганістані до березня, що випливає з резолюції, прийнятої Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (ОІК) у серпні.
Посол Пакистану Халіл ур Рахман Хашмі заявив, що його країна не може підтримати створення спеціально доповідача “без необхідності дублювання”.
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“Незалежний міжнародний слідчий механізм, який має повноваження документувати та збирати докази для майбутніх судових переслідувань, має вирішальне значення для забезпечення справедливості, правди та відшкодування за злочини, передбачені міжнародним правом, та порушення прав людини”, — йдеться у резолюції.
Нагадаємо
За декілька тижнів правління в Афганістані таліби звели нанівець успіхи, досягнуті в країні в сфері дотримання прав людини за 20 років.
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