Орбан встретился во Флориде с Трампом и Маском
Киев • УНН
Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, где также присутствовали Илон Маск и Майкл Волц. Венгерский премьер, известный пророссийской позицией, назвал эту встречу «началом будущего».
Во флоридской резиденции Мар-а-Лаго избранный президент США Дональд Трамп принял венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Также отмечается, что на встрече политиков также присутствовали будущий глава департамента правительственной эффективности миллиардер Илон Маск и кандидат на должность советника по национальной безопасности Майкл Волц.
"Сегодня в США. Будущее уже началось!"- написал Орбан в собственных соцсетях, не уточнив темы разговора с будущим хозяином Белого дома.
Издание отмечает, что Орбан, является давним сторонником Трампа, который становится все более изолированным в Европейском Союзе из-за своих связей с Россией и противодействие военной помощи Украине.
Он неоднократно называл Трампа "человеком мира", который быстро положит конец войне в Украине, и ожидает, что его тесные личные связи с избранным президентом поднимут его положение в политически расходящейся Европе и усилят поддержку его ультраправых союзников.
Напомним
В июле этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить "пути установления мира" в Украине
Орбан взволнован запуском "орешника" по Украине: сделал эмоциональное заявление и упрекнул Европарламента29 нояб. 2024, 14:42 • 18764 просмотра