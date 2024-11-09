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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 40838 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Оппозиция Грузии провела масштабную акцию протеста в Тбилиси: требовали новые выборы

Оппозиция Грузии провела масштабную акцию протеста в Тбилиси: требовали новые выборы

Киев  •  УНН

17:22 • 606 просмотра

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В Тбилиси состоялась четырехчасовая акция протеста с требованием новых парламентских выборов. Две колонны демонстрантов с флагами Грузии и ЕС прошли маршем и встретились на площади Героев.

Новая акция с требованием проведения новых парламентских выборов состоялась на площади Героев в центре Тбилиси после исполнения гимнов Грузии и Евросоюза, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Митинг проводили объединения «Единство - Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».

Они говорят о «массовых фальсификациях» и не собираются заходить в парламент. Сегодня лидеры оппозиции повторили, что до последнего будут требовать признания результатов нелегитимными.

Политики считают, что кульминацией уличных протестов станут две даты - это итоговое заседание ЦИК Грузии (окончательные результаты выборов должны быть объявлены не позднее 21 ноября) и первое заседание парламента 11-го созыва (не позднее 10-го дня после официального объявления результатов).

Сегодняшний митинг задумывался как шествие. Он длился более четырех часов. Протестующие собрались возле станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет».

Оппозиция анонсировала ежедневные акции в Тбилиси и по всей Грузии4 ноября 2024, 17:55 • 19553 просмотра

Первая группа направилась к площади Свободы через администрацию президента Грузии, а далее - по проспекту Руставели возле Филармонии. Вторая группа двигалась Важа-Пшавела в сторону района Ваке. На акции было много партийных флагов, флагов Грузии и Евросоюза.

Колонны встретились на проспекте Чавчавадзе и оттуда отправились на площадь Героев. Автомобильное движение там временно было парализовано.

Митинг прошел без событий.

В воскресенье, 10 ноября, оппозиция присоединится к акции гражданской платформы «Даитовое» на площади Свободы.

В Грузии суд отменил итоги выборов на 30 участках из-за "черной метки"4 ноября 2024, 19:54 • 28017 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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