Оппозиция Грузии провела масштабную акцию протеста в Тбилиси: требовали новые выборы
Киев • УНН
В Тбилиси состоялась четырехчасовая акция протеста с требованием новых парламентских выборов. Две колонны демонстрантов с флагами Грузии и ЕС прошли маршем и встретились на площади Героев.
Новая акция с требованием проведения новых парламентских выборов состоялась на площади Героев в центре Тбилиси после исполнения гимнов Грузии и Евросоюза, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Митинг проводили объединения «Единство - Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия».
Они говорят о «массовых фальсификациях» и не собираются заходить в парламент. Сегодня лидеры оппозиции повторили, что до последнего будут требовать признания результатов нелегитимными.
Политики считают, что кульминацией уличных протестов станут две даты - это итоговое заседание ЦИК Грузии (окончательные результаты выборов должны быть объявлены не позднее 21 ноября) и первое заседание парламента 11-го созыва (не позднее 10-го дня после официального объявления результатов).
Сегодняшний митинг задумывался как шествие. Он длился более четырех часов. Протестующие собрались возле станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет».
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Первая группа направилась к площади Свободы через администрацию президента Грузии, а далее - по проспекту Руставели возле Филармонии. Вторая группа двигалась Важа-Пшавела в сторону района Ваке. На акции было много партийных флагов, флагов Грузии и Евросоюза.
Колонны встретились на проспекте Чавчавадзе и оттуда отправились на площадь Героев. Автомобильное движение там временно было парализовано.
Митинг прошел без событий.
В воскресенье, 10 ноября, оппозиция присоединится к акции гражданской платформы «Даитовое» на площади Свободы.
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