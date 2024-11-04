В Грузии суд отменил итоги выборов на 30 участках из-за "черной метки"

В Грузии суд принял прецедентное решение, отменив результаты выборов с 30 избирательных участков из-за просвечивающих бюллетеней, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Судья Владимир Хучуа постановил, что тайна голосования "однозначно" не была соблюдена после проведения следственного эксперимента.

Прямо в зале заседаний устроили имитационные выборы с использованием электронных ящиков для голосования. Присутствующие убедились, что сделанная на бюллетене отметка - "черная метка" - просвечивается во время забора в аппарат из рамки-конверта.

Автором иска выступала "Ассоциация молодых юристов Грузии". Организация будет добиваться отмены результатов выборов на всех участках, где использовались электронные ящики. Это 90% избирателей.

Суд удовлетворил иск АМЮГ, что создает новый прецедент в направлении защиты права избирателя на тайну голосования. Суд проверил бюллетени нескольких избирательных участков в Цалкинском и Тетрицкаяройском районах методом случайной выборки, где подтвердилось, что на обратной стороне бюллетеней видны следы маркера, что нарушает право на тайну голосования. Судья, который сам проводил проверку, отметил очевидный факт нарушения конфиденциальности при помещении бюллетеня в машину для подсчета голосов. АМЮГ приветствует это решение и подчеркивает его значение в обеспечении демократического избирательного процесса", - говорится в заявлении Ассоциации юристов.

Это единственный суд в Грузии, который за эти дни удовлетворил иск АМЮГ о нарушении тайны голосования.

Всего в судах сейчас рассматривается более 1,3 тысячи жалоб оппозиционных партий и неправительственных организаций по различным нарушениям. Жалобы поданы в городские и районные суды Тбилиси, Рустави, Болниси, Кутаиси, Батуми, Гурджаани, Мцхета, Сигнахи, Тетрицкаро, Хашури, Телави, Гори, Зугдиди, Озургети, Хелвачаури, Сенаки, Поти, Ахалцихе. Выносить решения по жалобам будут более 20 судей.

Оппозиция анонсировала ежедневные акции в Тбилиси и по всей Грузии

Напомним

В центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными. Протестующие с флагами ЕС и Грузии требуют проведения новых выборов.