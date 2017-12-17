Опрос в Великобритании выявил рост числа противников Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Новый опрос среди британцев показал рекордный перевес в пользу противников выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который составляет 10%. Об этом свидетельствуют итоги исследования агентства BMG Research для газеты Independent, сообщает УНН.
Согласно опубликованным данным, 51% британцев хотели бы остаться в ЕС, тогда как 41% опрошенных поддерживают Brexit. Разрыв между первыми и вторыми стабильно увеличивается.
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“Последний раз, когда сторонники Brexit лидировали над противниками, был в феврале 2017 года, и с тех пор в общественном мнении наблюдается плавный рост перевеса в пользу членства в Европейском Союзе”, — заявил глава исследовательского отдела BMG Research Майкл Тернер.
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Как отмечает издание, многие политические фигуры призывают пересмотреть вопрос выхода из ЕС, в том числе экс-советник правительства лорд Майкл Хезелтайн, бывший британский министр по делам бизнеса лорд Питер Мандельсон и глава либерал-демократов Винс Кейбл. Против них выступают лидер кампании за Brexit Мэттью Эллиот и ряд политиков-консерваторов.
Как ранее сообщало УНН, половина граждан Великобритании выступают за проведение нового референдума по Brexit, а большинство британцев считают, что Соединенное Королевство выплатит "слишком много денег" за выход из состава Европейского Союза.