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Опитування у Великій Британії виявило зростання кількості противників Brexit

Опитування у Великій Британії виявило зростання кількості противників Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Нове опитування серед британців показало рекордну перевагу на користь противників виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), яка становить 10%. Про це свідчать підсумки дослідження агентства BMG Research для газети Independent, повідомляє УНН.

Згідно з опублікованими даними, 51% британців хотіли б залишитися в ЄС, тоді як 41% опитаних підтримують Brexit. Розрив між першими і другими стабільно збільшується.

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“Останній раз, коли прихильники Brexit лідирували над противниками, був у лютому 2017 року, і з тих пір у громадській думці спостерігається плавне зростання переваги на користь членства в Європейському Союзі”, — заявив глава дослідницького відділу BMG Research Майкл Тернер.

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Як зазначає видання, багато політичних фігур закликають переглянути питання виходу з ЄС, серед них екс-радник уряду лорд Майкл Хезелтайн, колишній британський міністр у справах бізнесу лорд Пітер Мандельсон і глава ліберал-демократів Вінс Кейбл. Проти них виступають лідер кампанії за Brexit Меттью Елліот і ряд політиків-консерваторів.

Як раніше повідомляв УНН, половина громадян Великої Британії висловлюються за проведення нового референдуму стосовно Brexit, а більшість британців вважають, що Сполучене Королівство виплатить “занадто багато грошей” за вихід зі складу Європейського Союзу.

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