Украина и Великобритания договорились наладить торговую сотрудничество после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина и Великобритания в рамках ХИ Министерской конференции ВТО обсудили возможности развития международной торговли между странами после завершения выхода Британии из ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Отмечается, что первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов и торговый представитель Украины Наталья Никольская встретились с государственным министром по вопросам международной торговли и Лондона Грегом хэндс.
"Великобритания отметила, что поддерживает территориальную целостность Украины и продлении санкций против страны-агрессора. Основное внимание в ходе переговоров была посвящена развитию международной торговли между Украиной и Великобританией после завершения выхода последней из ЕС и созданию соответствующей законодательной базы между двумя странами", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, согласно экспортной стратегии Украины, Великобритания входит в ТОП-20 рынков в фокусе для украинского экспорта.
Напомним, экономическая сотрудничество между Украиной и ЕС набирает обороты.