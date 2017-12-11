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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Украина и Великобритания договорились наладить торговую сотрудничество после Brexit

Украина и Великобритания договорились наладить торговую сотрудничество после Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина и Великобритания в рамках ХИ Министерской конференции ВТО обсудили возможности развития международной торговли между странами после завершения выхода Британии из ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов и торговый представитель Украины Наталья Никольская встретились с государственным министром по вопросам международной торговли и Лондона Грегом хэндс.

"Великобритания отметила, что поддерживает территориальную целостность Украины и продлении санкций против страны-агрессора. Основное внимание в ходе переговоров была посвящена развитию международной торговли между Украиной и Великобританией после завершения выхода последней из ЕС и созданию соответствующей законодательной базы между двумя странами", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, согласно экспортной стратегии Украины, Великобритания входит в ТОП-20 рынков в фокусе для украинского экспорта.

Напомним, экономическая сотрудничество между Украиной и ЕС набирает обороты.

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