ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 10 обстрелов:
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- неподалеку Песков — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
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- вблизи Опытного — из минометов калибра 82 мм;
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- дважды неподалеку от Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- трижды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Новогригорьевки — со станкового противотанкового гранатомета;
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- неподалеку от Пищевика и Павлополя — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 7 обстрелов:
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- дважды вблизи Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
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- вблизи Новолуганского — из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Хутора Вольного — из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Светлодарска — из гранатометов различных систем.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил обстрелы:
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- неподалеку Песков — из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
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- вблизи Лебединского — с станковой противотанкового гранатомета;
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- вблизи Пищевика — с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Николаевки и вблизи Новогнатовка — из стрелкового оружия.
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В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, 7 октября Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что начало разведения войск возможен только после 7 суток тишины. По состоянию на утро 8 октября было 27 обстрелов.