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ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 12062 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 10 обстрелов:

  • неподалеку Песков — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
  • вблизи Опытного — из минометов калибра 82 мм;
  • дважды неподалеку от Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогригорьевки — со станкового противотанкового гранатомета;
  • неподалеку от Пищевика и Павлополя — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 7 обстрелов:

  • дважды вблизи Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • вблизи Новолуганского — из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Хутора Вольного — из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Светлодарска — из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил обстрелы:

  • неподалеку Песков — из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского — с станковой противотанкового гранатомета;
  • вблизи Пищевика — с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Николаевки и вблизи Новогнатовка — из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, 7 октября Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что начало разведения войск возможен только после 7 суток тишины. По состоянию на утро 8 октября было 27 обстрелов.

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