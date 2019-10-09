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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 10 обстрілів:

  • неподалік Пісків — з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
  • поблизу Опитного — з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі неподалік Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • тричі поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Новогригорівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Пищевика та Павлополя — зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 7 обстрілів:

  • двічі поблизу Травневого — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • поблизу Новолуганського — з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Хутора Вільного — з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Світлодарська — з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив обстріли:

  • неподалік Пісків — з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Пищевика — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки — зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив, що початок розведення військ можливий тільки після 7 діб тиші. Станом на ранок 8-го жовтня було 27 обстрілів.

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