ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 10 обстрілів:
-
- неподалік Пісків — з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
-
- поблизу Опитного — з мінометів калібру 82 мм;
-
- двічі неподалік Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
-
- тричі поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
-
- поблизу Новогригорівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
-
- неподалік Пищевика та Павлополя — зі стрілецької зброї.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 7 обстрілів:
-
- двічі поблизу Травневого — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
-
- поблизу Новолуганського — з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
-
- двічі поблизу Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
-
- неподалік Хутора Вільного — з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
-
- неподалік Світлодарська — з гранатометів різних систем.
-
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив обстріли:
-
- неподалік Пісків — з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
-
- поблизу Лебединського — зі станкового протитанкового гранатомета;
-
- поблизу Пищевика — з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
-
- неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки — зі стрілецької зброї.
-
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Нагадаємо, 7 жовтня Міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив, що початок розведення військ можливий тільки після 7 діб тиші. Станом на ранок 8-го жовтня було 27 обстрілів.