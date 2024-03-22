ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила сегодняшнюю массированную атаку рф, в результате которой повреждена критическая гражданская инфраструктура по всей стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООН.

Я возмущена масштабом сегодняшних ударов вооруженных сил российской федерации по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине. В результате этих ударов жители крупных городов, таких как Харьков, Кривой Рог, Запорожье, и других населенных пунктов по всей стране остались без света и водоснабжения - говорится в заявлении.

Браун отметила, что из-за этих вражеских ударов также погибли люди, были повреждены дома и школы, что повлекло новые страдания для людей.

Значительное влияние сегодняшних ударов по критически важной гражданской инфраструктуре приведет к обострению уже ужасной гуманитарной ситуации для миллионов людей в Украине - указывается в заявлении.

Браун подчеркнула, что согласно международному гуманитарному праву, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

"Международное гуманитарное право необходимо соблюдать", - призвала Браун.

Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью