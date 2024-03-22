ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  62512 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  126722 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  133271 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  189784 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125714 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137583 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129998 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142704 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145649 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133762 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  322307 просмотра

ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила массированную атаку россии, которая нанесла ущерб критически важной гражданской инфраструктуре по всей Украине, оставив крупные города без электро- и водоснабжения.

Общество •   •  5975 просмотра
ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, заявил, что вражеская пропаганда вкладывает огромные ресурсы для распространения панических новостей в украинском информационном пространстве на фоне российских ударов, и призвал украинцев оставаться сильными.

Война •   •  7826 просмотра
Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП

Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания

Прошлой ночью враг совершил масштабную атаку на энергетическую систему Украины, в результате которой были повреждены объекты, в том числе Группы Нафтогаз.

Война •   •  8189 просмотра
Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания

В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация

В 2023 году 102 компании, входящие в состав Ассоциации ритейлеров Украины, уплатили в бюджет более 28 млрд грн налогов в виде обязательных взносов на заработную плату 393 тысяч работников.

Экономика •   •  7389 просмотра
В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация

россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ

Россияне подняли в небо над временно оккупированным Крымом и Симферопольским районом вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Война •   •  9835 просмотра
россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ

ЕС ввел новые санкции из-за смерти навального в российской тюрьме

ЕС ввел новые санкции против 33 человек и 2 организаций, причастных к смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии строгого режима.

Новости Мира •   •  6064 просмотра
ЕС ввел новые санкции из-за смерти навального в российской тюрьме

"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области

Во время российской ракетной и беспилотной атаки на Хмельницкую область был поврежден частный дом и 9-этажный дом, попадание возле складских помещений, поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электроэнергии, а также повреждена электроподстанция, погибли 2 человека и ранены несколько человек.

Война •   •  8735 просмотра
"Вражеская атака продолжалась более трех часов": в прокуратуре рассказали детали последствий удара рф по Хмельницкому и области

На Черниговщине из-за атаки рф уничтожен дом культуры, ранены два человека

В Черниговской области в результате вражеского обстрела был разрушен культурный центр, двое гражданских получили ранения, сообщил глава Черниговской областной военной администрации.

Война •   •  9639 просмотра
На Черниговщине из-за атаки рф уничтожен дом культуры, ранены два человека

В Минобороны разрабатывают противоминную обувь для саперов: что известно

Министерство обороны разрабатывает и испытывает многослойные противовзрывные ботинки с кевларовыми стельками для защиты ног саперов и предотвращения серьезных травм ног во время выполнения задач по разминированию.

Война •   •  10257 просмотра
В Минобороны разрабатывают противоминную обувь для саперов: что известно

Аварийные отключения электричества после атак рф до сих пор действуют в 4 областях

В Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины после массированной атаки российской армии продолжаются аварийные отключения электроэнергии, в то время как в Донецкой, Сумской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.

Общество •   •  11854 просмотра
Аварийные отключения электричества после атак рф до сих пор действуют в 4 областях