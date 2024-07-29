Украинские спортсмены Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки среди мужчин, передает УНН со ссылкой на НОК.

По данным НОК, сейчас это самая высокая позиция для сборной Украины на Играх в Париже в тех видах спорта, где разыгрывали медали.

«Я совершил ошибку в пятом прыжке на 5 баллов. Она была незначительной, но все равно ее хватило, чтобы судьи снизили оценку. Да и другие прыжки, конечно, можно было выполнить лучше. Относительно справедливости судейства, то не могу с уверенностью сказать, потому что пока не смотрел свои прыжки. Но по ощущениям оценивали нормально, не скажу, что что-то занижали - в пятом прыжке это полностью моя ошибка», - отметил Алексей Середа.

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«Было определенное волнение перед Олимпиадой, как я и ожидал. Но оно не было таким сильным. Я сделал все возможное, что мог, что говорили тренеры. Но результат на табло», - так прокомментировал выступление дебютант Олимпиады Кирилл Болюх.

Оба спортсмена отметили, что результат их разочаровал. Однако ребята не теряют оптимизма, а Алексей Середа даже успевал шутить: «С китайцами нереально конкурировать. К сожалению, пока я не вижу возможности их обогнать, - прокомментировал спортсмен доминацию сборной Китая в прыжках в воду и отметил, - нам нужно добавлять еще один прыжок, чтобы набирать такую же сумму баллов, как и они: они прыгают 6, а мы - 7».

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