Около 100 граждан ежедневно получают отказ в выезде из Украины - ГПСУ

Ежедневно пограничники отказывают в выезде за пределы Украины около ста гражданам. Это касается не только мужчин, но и женщин и детей. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Ежедневно пограничники отказывают в выезде за пределы Украины около ста гражданам. Подавляющее большинство - мужчины, которые не подпадают под условия пересечения границы во время действия военного положения. Но отказы могут касаться и женщин, отказы могут касаться и детей. В этом контексте хотел бы подчеркнуть необходимость проверки документов. Ведь довольно часто отказ может быть тогда, когда паспортный документ просрочен, а человек на это не обратил внимания - сказал Демченко.

Он отметил, что чаще отказы в пересечении границы для детей связаны с проблемами оформления нотариальных согласий, чтобы ребенок мог выехать за границу с третьим лицом.

Довольно часто один из родителей, например, выдает нотариально заверенное согласие, надеясь на то, что третье лицо сможет вывезти его ребенка за границу. Если нотариально заверенное согласие, то оно обязательно должно быть от обоих родителей - добавил Демченко.

Напомним

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о существенном увеличении пересечения границы летом, где преимущество отдается выезду из страны. По его словам, в будни фиксируется 115-120 тыс. пересечений, в выходные - до 136 тыс., при этом половина очередей приходится на границу с Польшей.