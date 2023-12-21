Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: есть повреждения

российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Под утро армия рф ударила по Купянску, есть повреждения. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

С авиации враг ударил по Синьковке Купянского района.

Сегодня в 05:30 враг нанес удар по г. Купянск Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

Около 9 ч 20 декабря произошел вражеский обстрел с. Отрадное Купянского района. Повреждена линия электропередач. Никто не пострадал.

Также в 10:37 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.

Дополнение

Также глава ОВА сообщил, что в связи с погодными условиями в области обесточены 1221 потребитель. Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электроснабжения в Барвенковской, Близнюковской, Волчанской и Купянской громадах.

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