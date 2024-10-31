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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты совершили почти 80 атак по всей линии фронта: горячее всего на трех направлениях

Оккупанты совершили почти 80 атак по всей линии фронта: горячее всего на трех направлениях

Киев  •  УНН

14:42 • 6528 просмотра

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С начала суток российские войска совершили 79 атак по всей линии фронта. Самые активные бои идут на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, где враг пытается прорвать оборону.

С начала суток враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 79. Наиболее активен враг на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается атака противника в районе Волчанска. Две атаки противника уже отбиты вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в направлении Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Восемь боестолкновений завершились, четыре - продолжаются. Оккупанты били НАРами по Серебрянскому лесу.

На Торецком направлении враг дважды пытался улучшить свое положение. Украинские воины дали достойный отпор. Четыре авиабомбы оккупант сбросил в район Катериновки.

Покровск заблокируют на въезд и выезд? Глава МВА дал разъяснение30 октября 2024, 16:40 • 23501 просмотр

С начала суток оккупанты совершили уже десять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки и Вишневого. Миролюбовка и Мирноград подверглись ударам КАБами.

Зафиксировано 22 вражеские атаки в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки на Кураховском направлении. В районе Антоновки оккупанты прикладывают основные усилия - провели десять штурмов, три из которых продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются два боестолкновения неподалеку Богоявленки и Трудового. Две атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки. По Юрковке, Таврическому и в районе Малой Токмачки враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении успешно отражены два вражеских штурма.

На остальных направлениях без особых изменений.

Оккупанты находятся на расстоянии 2,5-3 километров от Купянска29 октября 2024, 14:18 • 15134 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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