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Оккупанты расстреляли еще пятерых пленных украинских военных возле Угледара - Офис Генпрокурора

Оккупанты расстреляли еще пятерых пленных украинских военных возле Угледара - Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 4534 просмотра

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Российские военные расстреляли пятерых пленных украинских защитников вблизи Угледара. Прокуратура начала расследование военного преступления по факту убийства безоружных военнопленных.

Вблизи Угледара Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН

По оперативным данным, 2 октября 2024 года военнослужащие ВС РФ осуществили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи г. Угледар. В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли

- рассказали в Офисе Генпрокурора. 

В ОГП напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Военные рф, вероятно, расстреляли украинских военнопленных на Курщине - омбудсмен20 нояб. 2024, 17:55 • 18700 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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