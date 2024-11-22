Оккупанты расстреляли еще пятерых пленных украинских военных возле Угледара - Офис Генпрокурора

Вблизи Угледара Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По оперативным данным, 2 октября 2024 года военнослужащие ВС РФ осуществили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи г. Угледар. В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли - рассказали в Офисе Генпрокурора.

В ОГП напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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