Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

Армия рф продолжает наносить удары по Донецкой области. Новые жертвы российских обстрелов - двое погибших и один раненый. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач", - сообщил Филашкин.

По его словам, еще 1 человек сегодня был убит вражеским огнем в Торецке.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области - опасно! Эвакуируйтесь!" - резюмировал председатель ОГА.

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