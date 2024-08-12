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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 16:56  •  5895 просмотра

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Армия рф продолжает атаковать Донецкую область. В Константиновке погибла женщина, ранен мужчина, повреждены дома и инфраструктура. В Торецке также погиб мужчина.

Армия рф продолжает наносить удары по Донецкой области. Новые жертвы российских обстрелов - двое погибших и один раненый. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач", - сообщил Филашкин.

По его словам, еще 1 человек сегодня был убит вражеским огнем в Торецке.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области - опасно! Эвакуируйтесь!" - резюмировал председатель ОГА.

Донеччина: ворог обстріляв Українськ, вбив двох і поранив людину, за добу 2820 російських ударів12 августа 2024, 10:15 • 34152 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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