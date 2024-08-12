Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый
Киев • УНН
Армия рф продолжает атаковать Донецкую область. В Константиновке погибла женщина, ранен мужчина, повреждены дома и инфраструктура. В Торецке также погиб мужчина.
Армия рф продолжает наносить удары по Донецкой области. Новые жертвы российских обстрелов - двое погибших и один раненый. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач", - сообщил Филашкин.
По его словам, еще 1 человек сегодня был убит вражеским огнем в Торецке.
"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области - опасно! Эвакуируйтесь!" - резюмировал председатель ОГА.
Донеччина: ворог обстріляв Українськ, вбив двох і поранив людину, за добу 2820 російських ударів12 августа 2024, 10:15 • 34152 просмотра