Оккупанты продолжают давить в Серебрянском лесу: продолжаются боевые действия в четырех локациях

Армия рф сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу – там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19:30, передает УНН.

На Луганском направлении враг сегодня провел семь атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу - там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет у Невского - указано в сводке.

Как сообщал УНН, враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях. К этому времени общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.