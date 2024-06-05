Окупанти продовжують тиснути в Серебрянському лісі: тривають бойові дії у чотирьох локаціях
Київ • УНН
Російська армія продовжує чинити тиск в Серебрянському лісі, де тривають бойові дії в чотирьох місцях, а також проводить атаки по всій лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп'янському і Лиманському напрямках.
Армія рф зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19:30, передає УНН.
На Лиманському напрямку ворог сьогодні провів сім атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського
Як повідомляв УНН, ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 81.