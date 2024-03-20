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Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС
россияне планируют создать в оккупированном Севастополе дополнительный центр милитаризации молодежи "Авангард" для подготовки новых кадров для оккупационной армии, нарушая международное право, которое запрещает вербовку оккупированного населения.
Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии
Председатель Одесской областной государственной администрации посетил раненых полицейских, спасателей и медиков, пострадавших от ракетного обстрела Одессы 15 марта, пожелав им скорейшего выздоровления, поскольку 30 пострадавших, в том числе 4 в тяжелом состоянии, продолжают лечение.
россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен
Двое мужчин погибли и пожилая женщина получила ранения, когда российские войска нанесли авиаудар по частному дому в селе Максимовка Угледарской громады.
На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам
В Тернопольской области задержали депутата областного совета, который требовал "откаты" от военнослужащего в обмен на выделение материальной помощи на лечение раненого солдата.
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Словацкая компания SEVOTECH обратилась к Министерству обороны Украины и Президенту Зеленскому с требованием, чтобы Львовский арсенал забрал 7 000 минометных мин до 1 апреля 2024 года, или они будут перепроданы.
В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Украина открыла третий и один из крупнейших рекрутинговых центров для Вооруженных сил в Днепре, предлагая сотни вакансий на боевые и вспомогательные должности для тех, кто желает присоединиться к защите страны.
Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ
Украина обнародовала план из 69 реформ, в том числе в экономическом, судебном и финансовом секторах, на выполнение программы ЕС "Украинский фонд", направленной на ускорение интеграции Украины в Европейский Союз.
В ЕС сообщили, от чего будет зависеть прогресс Украины на пути к членству
ЕС напомнил, что прогресс Украины на пути к членству в ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг и способности ЕС принимать новых членов, признавая при этом преданность Украины и ее прогресс, несмотря на войну.
Часов Яр почти разрушен, но там все еще остается 790 человек - глава ОГА
Город Часов Яр в Донецкой области разрушен на 70%, из довоенного населения в 13 000 человек осталось лишь 790, это преимущественно пожилые люди.
Удар рф по Харькову: четыре человека погибли, семеро получили ранения
Четыре человека погибли и семеро получили ранения в результате российского ракетного удара по одному из районов Харькова.