Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

Во временно оккупированном Севастополе россияне планируют создать дополнительный центр милитаризации молодежи. Об этом сообщает в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что официально он называется военно-патриотический центр воспитания молодежи "Авангард". Основной целью россияне видят воспитание новых кадров для захватнической армии и популяризацию оккупантов.

Курировать центр должен так называемый "черноморский флот рф", остатки которого доживают последние дни. Именно из-за кадрового дефицита россияне и планируют создать молодежный центр агитации, - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что такие действия являются нарушением международного права, которое запрещает рекрутинг населения захваченных территорий в ряды оккупационной армии.

Напомним

Как ранее писал УНН кремль планирует развивать сеть учреждений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях для индоктринации молодых людей и вербовки их в ряды оккупационных войск.