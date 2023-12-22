Оккупанты обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку: один погибший и пятеро раненых
Киев • УНН
российские войска обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Донецкая прокуратура проводит расследование.
российские военные 22 декабря обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку в Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб. пятеро ранены. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Сегодня в 13:10 армия рф осуществила авиаобстрел жилых кварталов, вероятно, с использованием КАБ-500. Женщина 54 лет и трое 60-летних горожан, которые находились на улице, получили осколочные ранения. Среди пострадавших - супружеская пара,
Детали
Отмечается, что захватчики сбросили авиабомбу на с. Катериновку Краматорского района. От попадания средства поражения во дворе домовладения погиб мужчина 72 лет.
Также враг нанес артиллерийские удары по г. Курахово и с. Антоновцы Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним,
В Донецкой области в результате российских обстрелов 21 декабря погибли трое жителей и девять получили ранения.
россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко22 декабрь 2023, 08:25 • 27012 просмотров
Оккупанты обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку: один погибший и пятеро раненых
российские войска обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Донецкая прокуратура проводит расследование.
Финансовые санкции против пособников рф усилили: Байден подписал указ
Президент Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против иностранных банков, которые способствуют транзакциям для российских военных структур или связанных с ними служб, что позволит США отрезать их от своей финансовой системы. Эти санкции могут включать ограничение счетов и блокирование имущества.
ВАКС признал виновным в растрате средств бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" - САП
Бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" приговорили к 8 годам за растрату средств, хотя часть наказания была отменена в связи со сроками давности. Преступление заключалось в хищении более 1,7 млн грн при установке счетчиков в 2015/2016 годах.
Украинские защитники записали символическое рождественское видео с напоминанием, что война продолжается
Украинские военные выпустили видеоролик с адаптированными праздничными песнями, чтобы напомнить миру о том, что война продолжается и Украине нужна поддержка мира.
В Кишиневе объявили чрезвычайную ситуацию из-за птичьего гриппа
В столице Молдовы объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки птичьего гриппа, а гражданам рекомендовано держать домашнюю птицу подальше от водоемов после того, как было найдено 65 мертвых лебедей.
Зеленский уволил Сандыгу с должности госуполномоченного АМКУ через четыре дня после назначения
Президент Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного и назначил его заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины через несколько дней после его первого назначения.
Нардепы разрабатывают новые механизмы вручения повесток: что известно
Народные депутаты Украины разрабатывают новые методы вручения повесток, которые позволят полиции и работодателям вручать их, в том числе в общественных местах.
Написал на доске проукраинский лозунг: руководство московской школы уволило учителя информатики
В московской школе уволили учителя информатики за то, что он написал проукраинский лозунг на доске, после чего суд оштрафовал его. Информация об учителе также была удалена со школьного сайта.
В ВС ВСУ сообщают о ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог, и посоветовали гражданам оставаться в укрытиях на фоне сообщений об активности вражеской авиации в регионе.
Со следующего года Минобороны запустит круглосуточную "горячую линию" для военных и членов их семей
Минобороны планирует создать круглосуточную "горячую линию" для консультации военнослужащих и членов их семей по короткому номеру 1512.