Оккупанты обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку: один погибший и пятеро раненых

российские военные 22 декабря обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку в Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб. пятеро ранены. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Сегодня в 13:10 армия рф осуществила авиаобстрел жилых кварталов, вероятно, с использованием КАБ-500. Женщина 54 лет и трое 60-летних горожан, которые находились на улице, получили осколочные ранения. Среди пострадавших - супружеская пара, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что захватчики сбросили авиабомбу на с. Катериновку Краматорского района. От попадания средства поражения во дворе домовладения погиб мужчина 72 лет.

Также враг нанес артиллерийские удары по г. Курахово и с. Антоновцы Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

В Донецкой области в результате российских обстрелов 21 декабря погибли трое жителей и девять получили ранения.

россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко