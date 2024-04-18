Оккупанты наносят удары по Харьковской области

В Харькове прогремел взрыв после сообщения Воздушных Сил о пусках КАБов на Харьковщине, передает УНН.

Детали

В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.

Председатель ОВА Олег Синегубов призвал горожан находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram.

Ранее Воздушные силы ВСУ писали о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.