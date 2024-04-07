Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  162421 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  164288 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  163716 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  145460 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  107924 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126679 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118469 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120171 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112315 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101400 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

За минувшие сутки российские оккупанты 483 раза открывали огонь в 8 населенных пунктах Запорожской области, во время обстрела предприятия в Запорожье ранен 54-летний мужчина.

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Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения

российские войска обстреляли многочисленные населенные пункты в Херсонской области, в результате чего 2 человека погибли, 3 получили ранения и нанесли значительный ущерб жилым кварталам, зданиям и инфраструктуре.

Война •   •  9878 просмотра
Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения

российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области

В Днепропетровской области удары рф повредили здания, автомобили, линию электропередач и вызвали взрывы в некоторых населенных пунктах.

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российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области

Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 17 российских беспилотников, нацеленных на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области во время ночной атаки 7 апреля 2024 года.

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Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою

Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Ракетный удар сил рф по Одессе вызвал пожар, повреждение зданий, а также ранение женщины - у нее акубаротравма.

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Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, повредив частный дом и ранив 62-летнего мужчину. К счастью, вражеские атаки шахедов в Лозовском и Харьковском районах не привели к жертвам.

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Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 820 военнослужащих.

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За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

российские атаки повредили электросеть в трех населенных пунктах Николаевской области, но электроснабжение было восстановлено, жертв среди гражданского населения нет.

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российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

За минувшие сутки рф нанесла 10 ракетных, 88 авиационных ударов и 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

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За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором

Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как эквадорские силы безопасности совершили рейд на мексиканское посольство в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился там как беженец.

Новости Мира •   •  26242 просмотра
Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором