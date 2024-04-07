Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 483 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки рф на одно из предприятий пострадал 54-летний мужчина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, боевики ударили по меньшей мере пятью ракетами по городу Запорожье, а также осуществили два авиационных удара по населенному пункту Роботино.

Наиболее активными направлениями действий оккупантов стали атаки беспилотниками, которые направлены были на 162 объекта в городах Запорожье, Гуляйполе, Левадном, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Также было зафиксировано 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по селам Малая Токмачка, Роботино и Новоандреевка.

Добавим

За минувшие сутки поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Следовательно, пострадал 54-летний мужчина из-за атаки беспилотника на одно из предприятий Запорожья.

В Запорожье раздался звук взрыва