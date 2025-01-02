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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 361 удар по Запорожской области: один погибший

Оккупанты нанесли 361 удар по Запорожской области: один погибший

Киев  •  УНН

 • 1743 просмотра

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За сутки вражеские войска совершили 361 атаку на Запорожскую область, включая 11 авиаударов и 221 атаку дронами. В результате обстрелов погиб один человек, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В пределах суток захватчики совершили 361 атаку на территории Запорожской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали 

- Авиаудары: 11 ударов было направлено на Степногорск. 

- Атаки беспилотников: 221 удар дронами разных типов нанесен по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому. 

- Ракетные обстрелы: 10 ударов из реактивных систем залпового огня зафиксировано в Гуляйполе, Новоданиловке, Белогорье и Новодаровке. 

- Артиллерийский огонь: 119 артиллерийских обстрелов накрыли Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 

К сожалению, из-за агрессии оккупантов в Васильевском районе области погиб один человек.

Дополнительно, поступило 11 сообщений о разрушенных жилых домах и поврежденных объектах инфраструктуры. 

Оккупанты нанесли 227 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях1 янв. 2025, 05:14 • 21186 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье