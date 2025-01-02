Оккупанты нанесли 361 удар по Запорожской области: один погибший
Киев • УНН
За сутки вражеские войска совершили 361 атаку на Запорожскую область, включая 11 авиаударов и 221 атаку дронами. В результате обстрелов погиб один человек, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В пределах суток захватчики совершили 361 атаку на территории Запорожской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
- Авиаудары: 11 ударов было направлено на Степногорск.
- Атаки беспилотников: 221 удар дронами разных типов нанесен по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.
- Ракетные обстрелы: 10 ударов из реактивных систем залпового огня зафиксировано в Гуляйполе, Новоданиловке, Белогорье и Новодаровке.
- Артиллерийский огонь: 119 артиллерийских обстрелов накрыли Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
К сожалению, из-за агрессии оккупантов в Васильевском районе области погиб один человек.
Дополнительно, поступило 11 сообщений о разрушенных жилых домах и поврежденных объектах инфраструктуры.
Оккупанты нанесли 227 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях1 янв. 2025, 05:14 • 21186 просмотров