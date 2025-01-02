Окупанти завдали 361 удар по Запорізькій області: один загиблий
Київ • УНН
За добу ворожі війська здійснили 361 атаку на Запорізьку область, включаючи 11 авіаударів та 221 атаку дронами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
У межах доби загарбники здійснили 361 атаку на території Запорізької області. На жаль, є жертви. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- Авіаудари: 11 ударів було спрямовано на Степногірськ.
- Атаки безпілотників: 221 удар дронами різних типів завдано по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
- Ракетні обстріли: 10 ударів із реактивних систем залпового вогню зафіксовано в Гуляйполі, Новоданилівці, Білогір'ї та Новодарівці.
- Артилерійський вогонь: 119 артилерійських обстрілів накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
На жаль, через агресію окупантів у Василівському районі області загинула одна людина.
Додатково, надійшло 11 повідомлень про зруйновані житлові будинки та пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Окупанти завдали 227 ударів по Запорізькій області: що відомо про наслідки01.01.25, 07:14 • 23288 переглядiв