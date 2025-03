Охрана вывела мужчину из зала перед пресс-конференцией Трампа и Путина

Охрана насильно вывела из зала мужчину, который держал табличку с надписью "Договор о запрещении ядерного оружия" в знак протеста. Перед этим, как отмечается, работники службы безопасности просили его мирно покинуть комнату и он вышел, однако затем вернулся.

Сам мужчина назвал себя американским журналистом из издания The Nation, это подтвердили и его коллеги.

Как сообщал УНН, 16 июля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры тет-а-тет. Частные переговоры лидеров двух государств продолжались более двух часов.

WOW - a reporter was forcibly removed from the press conference before it began. @Acosta says he is with @thenation , and was taken out because he was carrying an anti -nuclear weapons "protest sign" pic.twitter.com/bRPIiyiCRP

- Aaron Rupar (@atrupar) 16 июля 2018 г.