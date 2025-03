Охорона вивела чоловіка із зали перед прес-конференцією Трампа і Путіна

Охорона насильно вивела із зали чоловіка, який тримав табличку з написом "Договір про заборону ядерної зброї" на знак протесту. Перед цим, як зазначається, працівники служби безпеки просили його мирно залишити кімнату і він вийшов, однак потім повернувся.

Сам чоловік назвав себе американським журналістом з видання The Nation, це підтвердили і його колеги.

Як повідомляв УНН, 16 липня президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели переговори віч-на-віч. Приватні перемовини лідерів двох держав тривали більше двох годин.

WOW -- a reporter was forcibly removed from the press conference before it began. @Acosta says he is with @thenation, and was taken out because he was carrying an anti-nuclear weapons "protest sign" pic.twitter.com/bRPIiyiCRP

— Aaron Rupar (@atrupar) 16 июля 2018 г.