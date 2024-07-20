Правоохранители провели совещание по расследованию убийства общественного деятеля Ирины Фарион. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, проводятся первоочередные допросы свидетелей, подворовые и подомовые обходы, а также назначен ряд необходимых криминалистических экспертиз, передает УНН.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, сегодня состоялось совещание с министром внутренних дел по расследованию убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

"Во время совещания обсудили результаты первоочередных мероприятий, направленных на установление и задержание нападавшего. С соответствующей информацией выступили заместители Председателя Нацпола и СБУ", - говорится в сообщении.

По данным Офиса, отрабатываются версии, в том числе умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью и с активной гражданской позицией потерпевшей.

Проводятся первоочередные допросы свидетелей - очевидцев, то есть лиц, которые были рядом с местом происшествия или которым могут быть известны какие-либо обстоятельства совершения уголовного преступления.

Проводится комплекс следственных (розыскных) действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности подворовые и подомовые обходы с целью получения информации, которая будет иметь значение для досудебного расследования.

Устанавливаются камеры видеонаблюдения и принимаются меры по получению с них видеозаписей, которые будут иметь значение для следствия (на месте происшествия, рядом с местом, а также на путях подхода и ухода преступника).

Кроме этого, также назначен ряд необходимых криминалистических экспертиз.

"Досудебное расследование продолжается", - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.

Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, похороны состоятся на следующий день, 22 июля, похоронят общественного деятеля на Лычаковском кладбище во Львове.