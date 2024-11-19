Один из крупнейших садиков Броваров получил новое укрытие - мэр

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В детсаду "Алые паруса" в Броварах завершили масштабный ремонт бомбоубежища. Из подвала сделали комфортное укрытие с тремя комнатами, туалетами и всеми коммуникациями.

Городские власти Броваров продолжают работать над обустройством качественных укрытий в детских садах. В частности, в учреждении дошкольного образования "Алые паруса" завершены масштабные ремонтные работы по обустройству бомбоубежища. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

"Ремонтные работы в укрытии практически "с нуля" были начаты весной этого года. По состоянию на сегодня, ремонт полностью закончен", - отметил Сапожко.

По словам директора заведения Юлии Коваль, помещение претерпело кардинальные изменения.

"Еще год назад здесь вообще была глина почти по колено, а в мае этого года начались ремонтные работы и все сделали заново. Вы видите сами на сколько комфортно и уютно стало, а дети вообще очень любят здесь находиться. Коммуникации все проведены, туалеты поставлены, рукомойники. Три большие основные комнаты, а четвертая - доделывается. Родители тоже довольны, благодарят, потому что результат виден и это - самое главное", - рассказала Коваль.

Стоит отметить, что ремонт укрытия в детском саду выполнили за счет местного бюджета.

Городской голова также отметил, что уже планируется финансирование дальнейших улучшений комфортного пребывания детей в саду. В частности, в следующем году планируют отремонтировать входную группу, лестничные клетки, коридоры, заменить коммуникации, электрощитовые. "Поэтому заявка, я думаю, будет достаточно большая. Но садик - один из крупнейших в нашей громаде, поэтому будем выделять финансирование в дальнейшем для работы в этом заведении", - добавил Сапожко.

Добавим

В Броварской громаде активно продолжают обустраивать укрытия в детских садах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей во время воздушных тревог. Работы проводятся в рамках финансирования, которое было выделено местными властями, и уже дают свои результаты.

В частности, в детском саду "Страна детства" в селе Требухов Броварского района обустроены два укрытия - по две комнаты с двух сторон здания. 

В садике "Вишенка" в Княжичах Броварского района работы по обустройству укрытия также близятся к завершению. Там бомбоубежище было оборудовано "с нуля".

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН вспомнил, что в селах, которые вошли в состав громады, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать. В Княжичах зимой пришлось закрывать школу из-за низкой температуры и оперативно решать вопрос с котельной. 

"Это совсем уже другие громады. У нас там есть старосты, которые выражают мнение людей, к которому мы прислушиваемся, а также вносим свои предложения по развитию этих населенных пунктов. 

У нас такого нет, что город живет своей жизнью, а о трех селах, которые к нему присоединили, забыл. Это однозначно члены единой громады, члены единой семьи и я считаю, что мы должны развиваться совместно", - отметил Игорь Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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brovariБровары