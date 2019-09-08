Глава Пентагона: Россия могла бы вести себя как нормальное государство

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101753 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116935 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108640 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115078 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122091 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149345 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149419 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140573 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190833 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116797 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Глава Пентагона: Россия могла бы вести себя как нормальное государство

Глава Пентагона: Россия могла бы вести себя как нормальное государство

Киев  •  УНН

 • 8911 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава министерства обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свою риторику и поведение и вести себя как “нормальное государство”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Liberation.

“Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как нормальное годударство. Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии”, — заявил Эспер на совместной пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Франции Флоранс Парли в Париже.

В частности, во время выступления глава Пентагона предупредил о “пагубном влиянии” России в Европе и ее стремлении ослабить НАТО.

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Напомним, Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу стран, поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.

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