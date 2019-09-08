Глава Пентагона: Россия могла бы вести себя как нормальное государство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава министерства обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свою риторику и поведение и вести себя как “нормальное государство”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Liberation.
“Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как нормальное годударство. Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии”, — заявил Эспер на совместной пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Франции Флоранс Парли в Париже.
В частности, во время выступления глава Пентагона предупредил о “пагубном влиянии” России в Европе и ее стремлении ослабить НАТО.
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Напомним, Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу стран, поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.