Очільник Пентагону: Росія могла б поводитись як нормальна держава
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Очільник міністерства оборони США Марк Еспер порадив Росії змінити свою риторику та поведінку та поводити себе як "нормальна держава". Про це повідомляє УНН із посиланням на Liberation.
“Було б здорово, якщо б ми могли змусити Росію поводитися як нормальна країна. Ми не можемо ігнорувати останні роки, коли Росія вдерлася в Грузію, захопила Крим, окупувала частину України та загрожує країнам Балтії”, — заявив Еспер на спільній прес-конференції з главою Міністерства внутрішніх справ Франції Флоранс Парлі в Парижі.
Зокрема, під час виступу очільник Пентагону попередив про “згубний вплив” Росії в Європі та її прагненні послабити НАТО.
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Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перерозподілу допомоги іншим державам на користь країн, що підтримують політику Вашингтона, а нелояльним і зовсім може бути відмовлено у виділенні коштів.