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Обвиняемый в торговле боеприпасами экс-руководитель "Кобры" через суд получил спецпенсию за "особо важные задачи"

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины Владимир Резников, обвиняемый в незаконном обороте боеприпасов, через суд добился перерасчета пенсии с надбавками за "особо важные задачи". Решение суда вступило в силу, поскольку Пенсионный фонд пропустил срок обжалования.

Обвиняемый в торговле боеприпасами экс-руководитель "Кобры" через суд получил спецпенсию за "особо важные задачи"

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины и куратор подразделения спецназначения "Кобра" Владимир Резников, который сейчас является обвиняемым по уголовному делу о незаконном обороте боеприпасов, через суд добился перерасчета своей пенсии с учетом надбавок за "особо важные задачи". Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН

В иске в Пенсионный фонд на то время 47-летний Резников отметил, что его текущая пенсия в размере около 10 тысяч гривен не соответствует закону, и он имеет право на надбавки за специальное звание, выслугу лет, службу в условиях режимных ограничений, а также на премии и надбавку за информационно-аналитическое обеспечение (50% должностного оклада).

В частности, он требовал включить в расчет пенсии 100% должностного оклада за "особо важные задачи" и провести соответствующий перерасчет начиная с 2016 года — без ограничения максимальной суммы пенсии. Полученную сумму заявил, что следует выплатить единовременно и безотлагательно.

Святошинский районный суд города Киева удовлетворил иск полностью.

Пенсионный фонд Украины пытался формально обжаловать это решение, однако пропустил срок подачи апелляционной жалобы, "забыв" своевременно уплатить судебный сбор. Таким образом решение в пользу Резникова вступило в силу. 

Напомним, в 2023 году Резников был разоблачен в незаконном обороте боеприпасов в составе устойчивой преступной организации. Его действия квалифицированы по ст. 263 УК Украины. Дело рассматривает Киево-Святошинский суд. Однако после начала подготовительных заседаний в суде в 2024 году Резников внезапно мобилизовался в ряды ВСУ, что стало основанием для временного приостановления судебного разбирательства

Известно, что Резников находится в тыловой воинской части в Киеве. Его жена — редактор отдела политики "Зеркала недели" Инна Ведерникова подтвердила, что муж мобилизовался для тренировки военнослужащих.

Поэтому, по логике обстоятельств, его служба в тылу, в столице не должна мешать его участию в заседаниях суда для вынесения приговора.

Также напомним, в 2012 году журналисты и активисты обвиняли Владимира Резникова в силовом давлении на участников протеста возле резиденции Януковича в Межигорье. Тогда, по свидетельствам очевидцев, именно он лично координировал подавление акции. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Пенсионный фонд Украины
Вооруженные силы Украины
Киев
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