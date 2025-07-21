Обвинувачений у торгівлі боєприпасами екскерівник "Кобри" через суд отримав спецпенсію за "особливо важливі завдання"

Колишній заступник начальника ДАІ України та куратор підрозділу спецпризначення "Кобра" Володимир Резніков, який наразі є обвинуваченим у кримінальній справі щодо незаконного обігу боєприпасів, через суд домігся перерахунку своєї пенсії з урахуванням надбавок за "особливо важливі завдання". Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН.

У позові до Пенсійного фонду на той час 47- річний Резніков зазначив, що його поточна пенсія в розмірі близько 10 тисяч гривень не відповідає закону, і він має право на надбавки за спеціальне звання, вислугу років, службу в умовах режимних обмежень, а також на премії та надбавку за інформаційно-аналітичне забезпечення (50% посадового окладу).

Зокрема, він вимагав включити до розрахунку пенсії 100% посадового окладу за "особливо важливі завдання" та провести відповідний перерахунок починаючи з 2016 року — без обмеження максимальної суми пенсії. Отриману суму заявив, що слід виплатити одноразово і невідкладно.

Святошинський районний суд міста Києва задовольнив позов повністю.

Пенсійний фонд України намагався формально оскаржити це рішення, однак пропустив строк подання апеляційної скарги, "забувши" своєчасно сплатити судовий збір. Таким чином рішення на користь Резнікова набуло чинності.

Нагадаємо, у 2023 році Резнікова було викрито на незаконному обороті боєприпасів у складі сталої злочинної організації. Його дії кваліфіковано за ст. 263 КК України. Справу розглядає Києво-Святошинський суд. Однак після початку підготовчих засідань у суді у 2024 році Резніков раптово мобілізувався до лав ЗСУ, що стало підставою для тимчасового призупинення судового розгляду.

Відомо, що Резніков перебуває у тиловій військовій частині в Києві. Його дружина — редакторка відділу політики "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова підтвердила, що чоловік мобілізувався для тренування військовослужбовців.

Тож, за логікою обставин, його служба у тилу, в столиці не має заважати його участі у засіданнях суду для винесення вироку.

Також нагадаємо, у 2012 році журналісти та активісти звинувачували Володимира Резнікова у силовому тиску на учасників протесту біля резиденції Януковича в Межигір’ї. Тоді, за свідченнями очевидців, саме він особисто координував придушення акції.