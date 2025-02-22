Обстрелы Херсонщины: 1 человек погиб и 4 человека ранены

Территория Херсонской области снова стала мишенью для обстрелов и авиаударов со стороны вражеских войск, из-за чего 1 человек погиб, еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщает Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Согласно информации, под огнем оказались несколько населенных пунктов, среди которых Антоновка, Надеждовка, Приднепровское, Садовое, Зеленовка, Велетенское, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Томина Балка, Широкая Балка, Ромашково, Разлив, Никольское, Берислав, Дудчаны, Змиевка, Меловое, Бургунка, Новорайск, Томарино, Красный Маяк, Веселое, Днепровское, Ивановка, Камышаны, Николаевка, Понятовка, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Украинка и город Херсон . В частности, оккупанты нанесли удары по социальной инфраструктуре, жилым районам и по гражданским объектам.

Повреждены несколько зданий, в том числе многоэтажка и 12 частных домов. В результате обстрелов также пострадали газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. Кроме того, есть человеческие жертвы: погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Эти обстрелы стали очередным подтверждением агрессивных действий со стороны оккупационных сил, направленных на повреждение гражданской инфраструктуры и ущерб мирному населению.

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети