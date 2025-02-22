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05:23 • 9723 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121826 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182256 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146706 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138335 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117102 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107821 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102974 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141428 перегляди

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Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула та 4 особи поранені

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула та 4 особи поранені

Київ • УНН

 • 32146 перегляди

Терористичні війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Внаслідок атак загинула 1 особа і 4 людини отримали поранення.

Територія Херсонської області знову стала мішенню для обстрілів та авіаударів з боку ворожих військ, через що 1 людина загинула, ще 4 особи дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, під вогнем опинилися кілька населених пунктів, серед яких Антонівка, Надеждівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Ромашкове, Розлив, Микільське, Берислав, Дудчани, Зміївка, Милове, Бургунка, Новорайськ, Томарине, Червоний Маяк, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Комишани, Миколаївка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Українка  та місто Херсон. Зокрема, окупанти завдали ударів по соціальній інфраструктурі, житлових районах та по цивільних об'єктах.

Пошкоджено кілька будівель, у тому числі багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Унаслідок обстрілів також постраждали газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі. Окрім того, є людські жертви: загинула одна особа, ще четверо отримали поранення.

Ці обстріли стали черговим підтвердженням агресивних дій з боку окупаційних сил, спрямованих на пошкодження цивільної інфраструктури та шкоди мирному населенню.

Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти20.02.25, 00:57 • 75205 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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