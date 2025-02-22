Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула та 4 особи поранені

Територія Херсонської області знову стала мішенню для обстрілів та авіаударів з боку ворожих військ, через що 1 людина загинула, ще 4 особи дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Згідно з інформацією, під вогнем опинилися кілька населених пунктів, серед яких Антонівка, Надеждівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Ромашкове, Розлив, Микільське, Берислав, Дудчани, Зміївка, Милове, Бургунка, Новорайськ, Томарине, Червоний Маяк, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Комишани, Миколаївка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Українка та місто Херсон. Зокрема, окупанти завдали ударів по соціальній інфраструктурі, житлових районах та по цивільних об'єктах.

Пошкоджено кілька будівель, у тому числі багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Унаслідок обстрілів також постраждали газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі. Окрім того, є людські жертви: загинула одна особа, ще четверо отримали поранення.

Ці обстріли стали черговим підтвердженням агресивних дій з боку окупаційних сил, спрямованих на пошкодження цивільної інфраструктури та шкоди мирному населенню.

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